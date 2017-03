L'Ecosse anti-«Brexit» relance l'idée d'un référendum sur l'indépendance

Alors que Londres se rapproche de la sortie de l'Union européenne (UE), l'Ecosse, elle, veut y rester, et rêve, à nouveau, d'indépendance. Car, si les Britanniques ont voté à 52% en faveur d'un divorce avec l'UE lors du référendum historique du 23 juin 2016, les Ecossais s'étaient eux parallèlement prononcés à 62% pour un maintien dans le giron européen.L'Ecosse « doit décider de son futur »Farouchement hostile au « Brexit », en particulier sur le sujet de la sortie du marché unique, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé, ce lundi 13 mars, qu'elle demanderait la semaine prochaine l'autorisation d'organiser un référendum pour l'indépendance de la province fin 2018 ou début 2019. « J'estime qu'il est important que l'Ecosse soit en mesure de décider de son futur », a-t-elle déclaré.La cheffe des indépendantistes SNP n'a cessé, depuis juin, de répéter qu'une sortie de l'Union européenne justifierait l'organisation d'une nouvelle consultation, après celle de septembre 2014, remportée par le « non » (55%) et vécue comme un rendez-vous manqué avec l'histoire par les nationalistes.L'annonce de Nicola Sturgeon pris de court LondresL'annonce de Nicola Sturgeon a pris de court le Royaume-Uni, intervenant au moment même où le Parlement s'apprête à donner son feu vert définitif au déclenchement du « Brexit ». Selon Mark Diffley, directeur Ecosse de l'institut Ipsos Mori, la très populaire Mme Sturgeon nourrit « l'espoir qu'en menant une campagne très différente de celle de 2014, alors qu'on se dirige vers un "Brexit" dur, elle réussira à convaincre suffisamment d'électeurs ».