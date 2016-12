L’ENTRAÎNEUR DES BAFANA-BAFANA RENVOYÉ PAR LA FÉDÉRATION

L’entraîneur des Bafana-Bafana, Ephraim "Shakes" Mashaba a été remercié, mercredi, par la fédération sud-africaine (Safa), a appris l’APS.

Selon des médias étrangers visités à l’APS, la Safa a mis fin à sa collaboration avec Ephraim Mashaba qui avait été suspendu et remplace par son adjoint Owen Da Gama.

C’est l’aboutissement de la procédure disciplinaire ouverte contre Ephraim Mashaba qui aurait insulté le président de la Safa, Danny Jordaan et quelques membres de la fédération venus dans le vestiaire du Peter Mokaba Stadium féliciter les joueurs victorieux du Sénégal.

Après la victoire face au Sénégal (2-1) le 13 novembre dernier en qualifications pour le Mondial 2018, la fédération sud-africaine avait suspendu et fait remplacer l’entraîneur de 66 ans par son adjoint Owen Da Gama sur le banc pour le match amical contre le Mozambique, le mardi suivant.