L’ÉLÈVE DE MACHALLAH AU COEUR D’UNE VASTE AFFAIRE D’INTRUSION FRAUDULEUSE SUR DES COMPTES : Assane Lopy, le gosse qui pompait les banques, tombe

Sur sa page Facebook qu’il ne consultera pas de sitôt, Assane Lopy affiche sa vie de pacha à travers des vidéos intitulées ‘’221 milliardaire’’. Sur l’une d’elles, on voit ce gosse, né en 1999, palper des liasses de plusieurs millions de F Cfa sur fond de rap américain.

Libération a appris de sources autorisées que cet élève de première L à l’école Machallah (Dakar) était le cerveau sénégalais d’une vaste affaire d’intrusion frauduleuse qui a touché plusieurs banques de la place. Difficile de dire si Lopy et ses complices dérobaient ou non des données personnelles de clients pour vider leurs comptes mais il est avéré que, grâce à des procédés mafieux, la bande a fait beaucoup de dégâts.

Nos interlocuteurs renseignent qu’ils étaient « coaché » depuis l’étranger par un groupe de Roumains très connu dans le monde du hacking.

Selon nos informations, une enquête rondement menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité a permis de neutraliser Lopy et ses sept complices. Il faut dire, que malgré son jeune âge, il n’en est pas à son premier coup.

En 2016 déjà, Assane Lopy avait été déféré au parquet par le commissariat du Point E. À l’époque, il avait pu, sur la base de cartes bancaires falsifiées, vider plusieurs Gab.