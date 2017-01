L'EI revendique l'attentat d'Istanbul

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le groupe jihadiste indique qu'"un des soldats du califat" a mené l'attaque contre l'établissement Reina. Il précise que l'assaillant, qui est toujours en fuite, a utilisé des grenades et une arme à feu pour tirer sur les clients de cette boîte de nuit huppée.



39 morts, 65 blessés

Plus de 20 des 39 morts étaient étrangers tandis que 65 personnes ont été blessées dans l'attaque. Dans son communiqué, l'EI accuse la Turquie, un pays peuplé majoritairement de musulmans, de s'être alliée aux chrétiens, alors que l'armée turque poursuit depuis quatre mois une incursion dans le nord de la Syrie dont elle tente de déloger l'EI et des milices kurdes.



Suspect en fuite

L'EI a très rarement revendiqué des attentats en Turquie même si le groupe a été montré du doigt à plusieurs reprises par les autorités. Avant cette revendication, les autorités turques avaient estimé que l'auteur de la fusillade était lié à l'EI et qu'il pourrait être kirghize ou ouzbek, selon le quotidien turc Hürriyet.



Chasse à l'homme

Les enquêteurs estiment possible qu'il soit lié à la cellule qui a commis le triple attentat-suicide de l'aéroport d'Istanbul qui avait fait 47 morts en juin et avait été imputé à l'EI, selon ce journal. Une vaste chasse à l'homme a été lancée en Turquie pour rattraper l'assaillant qui aurait fui en changeant de vêtements après son attaque.