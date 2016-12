L'Armp suspend le marché relatif aux travaux d'aménagement du Pôle de Diamniadio

Que se passe t-il à la Délégation générale à la promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose? Selon les radars sensibles de Libération, l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a suspendu le marché relatif aux travaux d'aménagement du Pôle. En témoigne la décision numéro 371/16/Armp/Crd consultée par nos soins. C'est à la suite d'un recours introduit par Cgcoc Sénégal que les juges des marchés publics ont suspendu provisoirement le marché le temps d'y voir plus clair...

Restons avec l'Armp qui a suspendu un autre marché en attendant de "juger'’ le contentieux dans le fond. Il s'agit d'un marché relatif aux travaux d'habillage et d'aménagement du réseau de transport en commun lancé par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud). Dans cette affaire c'est l'un des soumissionnaires en l'occurrence Grands travaux et services qui a introduit un recours au niveau de l'Armp...