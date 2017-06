L'Arabie saoudite ferme les bureaux d'Al Jazeera

"Le ministère de l'Information a fermé les bureaux de la chaîne Al Jazeera et lui a retiré sa licence", a précisé Spa.



Fondée il y a plus de 20 ans par le gouvernement du Qatar, Al Jazeera, qui dispose de près de 80 bureaux à travers le monde et diffuse dans plusieurs langues, a été la caisse de résonance des mouvements du Printemps arabe. Mais ses détracteurs jugent sa ligne éditoriale trop favorable aux islamistes, y voyant parfois un outil au service de la diplomatie du Qatar.



Par ailleurs, le réseau qatari des chaînes de télévision beIN Sports n'est plus accessible via le câble aux Emirats arabes unis, a indiqué un agent de la compagnie émiratie de télécoms DU.



"Nous recevons un grand nombre d'appels à ce sujet", a déclaré à l'AFP un représentant de DU en confirmant l'inaccessibilité de beIN Sports, sans pouvoir donner de raisons.



L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Yémen et l'Egypte ont rompu lundi avec le Qatar accusé de "soutenir le terrorisme". Le Caire ainsi que six compagnies aériennes du Golfe ont suspendu les vols vers Doha.