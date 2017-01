L'Apr en deuil : L'hommage émouvant de Yakham Mbaye à Dally, son "petit-frère et ami"

Premier responsable politique de l'Apr à rallier domicile du Ministre d'État Mbaye Ndiaye, dans les minutes qui ont suivi l'annonce du décès de son neveu et Chef du Protocole, Samba Dally Fall, Chargé de Mission à la Présidence, le Ministre Secrétaire d'État Yakham Mbaye a ensuite sur sa page Facebook rendu un hommage poignant au défunt, son "petit-frère et ami.



"Le Président Macky et l'Apr ont perdu un serviteur loyal, un infatigable soldat de l'ombre doué d'une humilité sans pareil. Un homme doté d'un coeur énorme. Mais, sans nul doute, celui que cette perte a brisé est son oncle, le Ministre d'État Mbaye Ndiaye. Neveu ! Samba Dolly était plutôt son fils, son ombre, son fidèle et loyal serviteur. Celui qui ne rechignait jamais pourtant à "affronter" cette autorité qu'il aimait d'un amour filial pour le tempérer, si nécessaire. J'en fus témoin.

À moi, il a beaucoup appris, contribué à m'éviter énormément d'écueils. Et de manière désintéressée. Pareille générosité désintéressée peut surprendre dans notre monde politique, et motiver des questionnements auxquels Dally répliquaient, son éternel sourire aux lèvres, par ce propos qu'il affectionnait tant : "Mais Grand, grawul".

Dally, déjà, tu me manques énormément. Égoïstement. Car, me voilà orphelin de tes avis éclairés et salvateurs.

Cher petit-frère et ami, que Dieu t'accueille dans le meilleur de Ses Paradis. Et je n'ai aucun doute qu'il en sera ainsi, car tu étais un homme de bien, un homme humble ; ces dons qui nous font tellement défaut à nous autres "responsables"".