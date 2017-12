L'Ambassadeur des Etats-Unis à la clôture du Programme "Educating for Peace", ce lundi

La Cérémonie solennelle de Clôture du Progamme Educating for Peace conduit par Timbuktu Institute avec le Soutien de l’Ambassade des Etats-Unis à Dakar aura lieu le lundi 4 décembre 2017 à 16H à la Maison de la Presse (Sis Corniche Ouest). Ce programme vient en appui aux efforts du Sénégal pour la cohésion sociale et la culture de la paix.

"Conscient du rôle primordial de l’éducation dans la préservation de la paix", souligne Bakary Sambe, "l’institut avait lancé ce programme il y a un an qui s’est adressé aux jeunes dans les collèges, les lycées et les universités en offrant des espaces de débats, de réflexion et de conscientisation en faveur du renforcement de la cohésion nationale"

Le Programme s’est déroulé avec une série élargie d’interventions sous forme de débats inclusifs sur la tolérance en donnant la parole aux jeunes (collégiens, lycéens, et étudiants) à travers l’organisation de discussions participatives afin de promouvoir et de renforcer la culture de la paix en s’appuyant sur les acquis considérables du Sénégal en termes de résilience communautaire.

Privilégiant la dimension participative, la cérémonie de clôture sera l’opportunité de présenter le bilan du Programme par les élèves et étudiants qui y ont participé à travers leurs réalisations en termes de messages pour la paix et contre l’extrémisme violent.

Dr. Bakary Sambe, le directeur de l’Institut, y présentera une communication sur « Enjeux de la coopération entre le Sénégal et ses partenaires internationaux pour la prévention de l’extrémisme violent : quel rôle pour l’éducation ? ».

Son Excellence, Tulinabo Salama Mushingi, Ambassadeur des Etats-Unis à Dakar y prononcera une allocution en présence des autorités des autorités sénégalaises, des chefs religieux, du monde éducatif et artistique.

Ce sera en présence des différents ministères impliqués, des chefs religieux e toutes les confréries, du clergé et des acteurs de la société civile.