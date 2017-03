L'Ambassadeur d'Indonésie en mode VRP à la CCIA de Louga

VRP à la CCIA de Louga



L'Ambassadeur de la République d'Indonésie au Sénégal, Mr Mansyour Parégélan, a déploré ce mardi à Louga, l'absence d'une représentation diplomatique du Sénégal dans son pays, notamment à Jakarta.



Son excellence Parélégan qui était en visite de travail à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Louga, a exprimé son souhait de voir son pays bénéficier de la règle de réciprocité pour ses ressortissants, en ce qui concerne l'exemption de visas pour venir au Sénégal.



En effet, depuis le mois de mars 2016, les sénégalais entrent librement dans son pays, alors que pour venir au Sénégal ses compatriotes sont obligés de passer par Tokyo avec d'énormes difficultés, du fait qu'il n'existe pas de représentation diplomatique du Sénégal à Jakarta.



Sa visite à Louga constitue la première étape d'une tournée, qu'il compte effectuer dans toutes les régions du Sénégal, pour prendre contact avec les opérateurs économiques sénégalais, en vue de les amener à bénéficier des potentialités de l'Indonésie qui sont énormes et diversifiées et partant, leur ouvrir des espaces d'échange dans plusieurs domaines économiques.



De son côté, le président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Louga, Mr Seyni Sène, s'est félicité de cette visite, qu'il souhaite marquer le début de relations étroites entre les opérateurs économiques sénégalais et indonésiens.



La rencontre de l'ambassadeur avec les hommes d'affaires de Louga a été une opportunité pour servir de cadre d'échange fructueux et d'information sur les modalités de voyage vers ce pays asiatique, que du reste certains opérateurs économiques de Louga, ont déjà visité dans le cadre de leurs activités.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga