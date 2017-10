L’Afrique du Sud et le Sénégal signent des accords de coopération

L’Afrique du Sud et le Sénégal ont signé mardi plusieurs accords de coopération bilatérale, a constaté l’envoyée spéciale de l’APS à Cape Town.



Les accords ont été signés lors d’un point de presse tenu conjointement par les présidents sénégalais, Macky Sall, et sud-africain, Jacob Zuma. L’un des accords concerne la Commission mixte de coopération, qui est chargée du suivi du partenariat des deux Etats.



Il a été signé par le ministre sénégalais des Affaires étrangères et son homologue sud-africain chargé des Relations internationales et de la Coopération. Les ministres chargés du Tourisme des deux pays ont également conclu un accord de coopération, d’investissement et de "promotion touristique".



Jacob Zuma a fait part de la volonté de l’Afrique du Sud et du Sénégal de "rehausser" leur coopération bilatérale. "Nous avons décidé de rehausser notre coopération au niveau ministériel. Nous nous engageons à ce que les accords signés soient mis en œuvre", a-t-il dit. Macky Sall a entamé lundi une visite d’Etat de trois jours en Afrique du Sud.