L’Afrique de l’Ouest et du Centre en croisade contre le mariage des enfants…

Environ 65% de la population africaine a moins de 35 ans, et plus de 35% ont entre 15 et 35 ans. Ce qui fait de l’Afrique le continent le plus jeune au monde. En effet, ces jeunes vont être réunis pendant trois jour autour d’un atelier de préparation à la rencontre de haut niveau sur le mariage des enfants. Ainsi, l’atelier a pour but de fournir des informations sur ce fléau, mais aussi de discuter du rôle des enfants en tant qu’acteurs clés pour y mettre fin, tout en leur fournissant des compétences de base pour transmettre ce message .