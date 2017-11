L'AVEU D' ABDOU LAHAD MBACKÉ NDOULO : " Chez nous à l'Apr, les marabouts sympathisants sont choyés et les militants noyés '

A quelques heures de la venue du Président Macky Sall à Touba, il grouille de partout un flot de suspicions prouvant à suffisance la tension qui règne chez les responsables de l'Apr.



De l'avis de Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo, ''Le Président Macky Sall va encore réserver l'essentiel de son temps lors de ce périple aux personnalités religieuses qui ne lui sont d'aucune utilité au plan politique au détriment de ceux qui se décarcassent nuit et jour pour lui, pour son parti et pour sa coalition''.



À en croire le Mbacké-Mbacké, le Chef de l'État manque encore de distinguer '' la bonne graine de l'ivraie. Ce qui est, dit-il, la source de toutes les frustrations. Les vrais leaders politiques vont raser les murs de la résidence Khadim Rassoul alors que les personnes qui le combattent tapis dans l'ombre vont être reçues chaleureusement. ''



Le leader du mouvement ''Takhaw Falaat Macky Sall en 2019 '' de dénoncer '' ce paradoxe '' et de souhaiter une autre démarche de la part du Président et de son protocole.