L’ASENA se penche sur la problématique : « Déconcentration et développement des terroirs »

Fidèle à sa réputation de « Think Tank » et de creuset de réflexion sur les problématiques qui interpellent le pays, l'Association sénégalaise des Anciens Elèves de l'ENA de France (ASENA) poursuit la réflexion sur les grandes questions qui interpellent le Sénégal.



Pour son traditionnel diner de rentrée, l’ASENA al’honneur de recevoir Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique sur le thème :



« La Déconcentration comme levier de développement des terroirs »



Ce sera le vendredi 27 octobre 2017 à partir de 20 heures, au restaurant gastronomique du Terrou bi.



La rencontre verra aussi la participation d’experts, de décideurs élus locaux, des autorités administratives ainsi que des acteurs de la société civile autour de la problématique de la déconcentration et de la décentralisation.