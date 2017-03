L'ARMP suspend un marché relatif aux travaux de construction de 700 logements sociaux dans les régions

Selon les informations de Libération, l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a suspendu la procédure de passation du lot 6 du marché relatif aux travaux de construction de 700 logements sociaux à Saint- Louis, Thiès, Joal, Fatick et Kaolack.

Un marché lancé par le ministère du Renouveau urbain dans le cadre du Projet de construction de logements sociaux et de lutte contre les inondations et les bidonvilles. C’est un de ses soumissionnaires en l’occurrence Apm Technologies qui a introduit un recours avant que l’ARMP ne suspende la procédure le temps d’y voir plus clair.