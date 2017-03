L’APR de Guédiawaye descend en flammes Bamba Ndiaye : « Ce sont les billets de banque de la Pologne qui font frissonner ses grosses narines »

L’ancien ministre Bamba Ndiaye, nouvel adhérent au Grand parti de Malick Gakou a dans une contribution salé, jeté un pavé dans la mare de l’APR de Guédiawaye, en indiquant que « l’odeur du pétrole et du gaz pue à Guédiawaye », faisant allusion au frère du Chef de l’Etat Aliou Sall qui avait fait des affaires dans ce business.

Bamba Ndiaye a même demandé que Monsieur Aliou SALL soit embastillé. Mais pour les apéristes, « Charité bien ordonnée commence par soi-même ».

« Du journal le messager jusqu’au Ministère des Affaires religieuses, Bamba a partout montré ses limites intellectuelles et son absence de probité morale en toute chose. Tout ce qu’il recherche, ce sont des râteliers ou des prairies vertes pour brouter de l’herbe tendre comme savent si bien le faire les chevaliers d’industrie de sa trempe. Il aurait pu profiter de cette heureuse occasion que lui offre sa proximité avec Malick Gakou pour lui inculquer les vertus d’un bon musulman. A moins que Bamba Ndiaye ne soit atteint d’un rhume du cerveau », notent-il.

Malheureusement, diront ces jeunes acquis à la cause du maire de la commune, « c’est l’odeur nauséabonde des billets de banque, en provenance de la Pologne qui devrait faire frissonner ses grosses narines ».

« Cette manne financière aux origines douteuses est l’appât que Malick Gakou l’escroc, accroche au bout de l’hameçon pour prendre les gens, sans scrupules, comme Bamba Ndiaye, considérés à juste titre comme des sardinelles. Vous avez donc constaté, que le vocabulaire est plus que péjoratif ; car cette opposition est aux abois »

Pour Dame Seck le porte-parole du jour et ses amis, l’opposition à Guédiawaye souffre d’un manque de leadership, mais surtout d’honnêteté intellectuelle de la part de ces troubadours.