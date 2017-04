L’APR de Grand Yoff se remobilise dans l’unité

Le conseiller municipal et responsable des cadres de l’APR à Grand Yoff, Hassan El Karim NDIAYE a tenu un meeting de remobilisation des troupes au quartier CSE de la commune.

Devant une foule de militants et de sympathisants venus nombreux, M. Ndiaye a lancé un vibrant appel à l’unité à l’endroit de tous les « apéristes » de Grand Yoff afin de mettre de leur côté toutes les chances d’une large victoire aux prochaines législatives du 30 juillet 2017.

Le leader politique avait à ses côtés d’autres responsables politiques du parti présidentiel à Grand-Yoff à l’image du Directeur Général de l’ADIE, Cheikh BAKHOUM et du conseiller technique à la Présidence, Cheikh NDIAYE.

Des leaders politiques du département ont également fait le déplacement. C’est le cas du Directeur Général de l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’Etat, Abdou Karim FOFANA et de l’ancien Directeur Général de l’ASER, Antou SAMB.