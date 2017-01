L'APR de Grand Yoff félicite le Président Macky Sall pour la résolution pacifique de la crise gambienne.

Après les évènements post-électoraux intervenus en Gambie qui avaient semé doutes, inquiétudes et déplacements de populations le long de la frontière sénégalo-gambienne, l'APR de Grand Yoff tient à féliciter très chaleureusement SEM MACKY SALL pour son rôle décisif dans le dénouement heureux de cette crise gambienne.

L'APR de Grand Yoff salue les qualités d'homme d'Etat du Président Macky Sall, sa vision de la diplomatie de bon voisinage, sa haute maitrise des enjeux géopolitiques et son leadership incontesté, qui ont abouti au retour à la normalité constitutionnelle sans une seule goutte de sang versée .

L'Apr de Grand Yoff encourage SEM Macky SALL à continuer à soutenir le nouveau président démocratiquement élu M. Adama BARROW et l'ensemble du Peuple frère de Gambie dans ses ambitions légitimes de prospérité et de paix.



FAIT A DAKR CE 23 JANVIER 2017



CHEIKH NDIAYE LE PORTE PAROLE



APR/Grand Yoff