L'APR Médina s'organise en direction des prochaines élections législatives

L’Alliance pour la République (Apr) de la Médina était en assemblée générale, hier. Plus de 400 personnes y ont participé. Lors de cette rencontre présidée par Seydou Guèye, leader local du parti présidentiel, les «apéristes» de la Médina ont pris d’importantes résolutions en direction des prochaines élections législatives. Ils ont décidé de prendre en charge la question de l’inscription des populations sur les listes électorales. Une campagne de sensibilisation est prévue à cet effet. Des missions ont été également assignées aux responsables pour une occupation rationnelle du terrain avec des caravanes de sensibilisation, des thé-débats, des visites de proximité. Une journée d’étude est prévue le 15 janvier prochain pour valider le programme d’activités du parti à la Médina et mettre en place des cadres de coordination communale et des commissions de travail.

Lors de sa prise de parole, Seydou Guèye a tenu un discours d’organisation et d’unité pour assurer la victoire aux Législatives. Il a lancé un appel à la solidarité, et n’a pas manqué de féliciter les ministres de la Médina et le Directeur des impôts, Cheikh Ba, pour leur disponibilité et leur soutien constant. C’était en présence de Ndèye Cissé, membre du HCCT, Marième Hanne, membre du CESE, Pape Momar Diop, ancien maire de la Médina, Khady Nar Fall, Samsedine Ndiaye, et des partisans de Sidy Sam.