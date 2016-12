L'APR DE LOUGA EXORCISE SES MAUX AU PALAIS

Après la rencontre ce mardi du président Macky Sall avec Moustapha Diop et Mamadou Mamour Diallo, son Directeur de cabinet Mr Oumar Youm, a rencontré ce jeud,i au palais de la république les trois principaux responsables politiques de l'APR à Louga, en l'occurrence Modou Mberry Sylla ,Moustapha Diop et Mamadou Mamour Diallo, auxquels se sont ajoutés tous les maires du département de Louga .

L'objet de la rencontre était de transmettre les recommandations et instructions du président Sall allant dans le sens de renforcer la dynamique unitaire enclenchée..

Avaient également pris part à la rencontre, le ministre d'Etat Mbaye Ndiaye et le ministre conseiller Abdourhamane Ndiaye.

A cette occasion, le Directeur de cabinet du président de la République, Mr Oumar Youm, a écouté religieusement chacun des trois responsables, complétés en cela, par les ministres Mbaye Ndiaye et Abdourhamane Ndiaye.

Il a ensuite livré le message du président qui, pour l'essentiel, invite les uns et les autres à l'unité , à la concorde et à un travail collégial de massification du parti et de la consolidation de ses acquis, afin de préparer ensemble les prochaines échéances électorales.

Mr Youm a, au nom du président exhorté tous les responsables à taire leurs querelles de leadership et de positionnement, pour ne se consacrer qu' à la massification du parti et aux préparatifs des prochaines échéances électorales de 2017 et de 2019.

Pour marquer cette nouvelle dynamique unitaire, Mr Oumar Youm a demandé conformément à la volonté du président Sall, à tous les responsables locaux et à tous les maires du département de Louga, de prendre effectivement part le 15 janvier prochain à Louga au meeting de rentrée politique de Mr Mamadou Mamour Diallo président du Mouvement « Dolli Macky » qui sera présidé par le premier ministre.

Auparavant, les trois responsables avaient tour à tour pris la parole , pour faire le point sur la situation politique de l'APR au niveau du département.

C'est ainsi que le premier à intervenir a été Mr Mamadou Mamour Diallo qui, après avoir annoncé la naissance de son mouvement et dégagé les raisons de cette structure de soutien, a tenu à rassurer les uns et les autres, en disant qu'il n'est venu à Louga bousculer personne ou briguer quoi que cela puisse être

Lui succédant, Mr Moustapha Diop, faisant allusion à Mamadou Diallo, a tenu à faire remarquer qu'un nouvel adhérant qui vient sur le terrain, doit nécessairement passer par la grande porte et se ranger derrière ses prédécesseurs, plutôt que de chercher à faire cavalier seul, en pêchant dans les eaux des responsables de l'APR, au lieu de pécher dans les eaux de l'opposition pour grossir les rangs de l'APR

Moustapha Diop a ensuite en réponse à certaines critiques qui lui sont faites, affirmé haut et fort, que c'est le président Macky Sall, lui-même, qui a fait de lui le coordinateur départemental de l'APR de Louga.

Ce que du coup, Mr Modou Mberry Sylla a réfuté fortement, rappelant qu'il a été toujours le coordinateur départemental, qui a fait gagner dans la commune comme dans le département l'APR, à toutes les échéances électorales qui se sont succédées au Sénégal, depuis l'avènement de Macky Sall à la magistrature suprême du Sénégal.

Pour lui ,Moustapha Diop , s'est vu confier la coordination communale par le président Sall, et non la coordination départementale, et lui a demandé en conséquence, de cesser désormais de s'autoproclamer coordinateur départemental.

Dans ce cadre, le ministre conseiller Abdourhamane Ndiaye, a conforté la déclaration de Modou Mberry Sylla en confirmant dans son intervention ce que ce dernier a dit .

Quant au ministre d'Etat Mbaye Ndiaye, il a dans son intervention, semblé soutenir la position de Moustapha Diop à qui il a tressé des lauriers.

Tout compte fait donc, au vu du déroulement des travaux de cette rencontre et la position affichée de tous les trois protagonistes, la dynamique unitaire risque, si l'on n'y prend garde, de ne durer que le temps d'un meeting de rentrée politique.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga