L'APR DE DIOURBEL PERD SES DEUX LEADERS - Aminata Tall et Moustapha Cissé Lô migrent

C'est désormais officiel ! Aminata Tall et Moustapha Cissé Lô ont décidé, chacun pour ce qui le concerne, de quitter leurs bases et localités respectives.



En effet, El Pistolero s'est résolu à ne plus voter à Ngabou. Il a finalement choisi de transférer son lieu de vote à Dakar et plus précisément chez Abdoulaye Diouf Sarr. De son côté, Aminata Tall a fait pareil. D'ailleurs, elle a tenu à le faire savoir aux hommes politiques de Diourbel qui voudraient faire d'elle une rivale.



L'un comme l'autre seraient indubitablement inscrits sur les listes s'ils le désiraient. Cette transhumance est ainsi une manière de dire aux uns et aux autres qu'ils ne sont candidats à rien, sachant notamment, pour Moustapha Cissé Lô, qu'une place sur la liste nationale est assurée.