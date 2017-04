L’ALLIANCE POUR LA REPUBLIQUE (APR) REVEILLEZ VOUS ! LA BATAILLE DES LEGISLATIVES A COMMENCE ! (Par Sada Diallo)

Chers camarades ! N’ayez pas peur de parler, d’éclairer, d’expliquer, de convaincre le peuple sur les réalisations exceptionnelles du Président Macky Sall en seulement 5 ans de gestion du pouvoir carles promesses du Président étaient faites pour le peuple et non pour les partis politiques et des mouvements.

Ne donnez pas raison au vieux sérère qui avait dit un jour que « Président Macky Sall meunathiérélolwayéamoul ay sime kat »

Arrêtez vos querelles de fontaine qui ne font que mettre du sable dans le couscous qui risque de devenir inconsommable.

Soyons les fers de lance du Président,les sentinelles du plan Sénégal émergent et vulgarisonsses nombreuses réalisations largement positives. En définitive « faisons campagne à fond » et mouillons le maillot pour l’intérêt du Sénégal.

Le mouvement Y’ en a marreà gagner certainement le pari de la mobilisation d’une opposition décomposée et en perte de vitesse mais non celle du peuple sénégalais qui tient encore au Président Macky Sall et à son régime jusqu’en 2035.

C’est à nous qui nous réclamons de l’APR de défendre et de partager avec le peuple les réalisations du Président par tous les moyens.



SICAP DEBOUT

http://facebook.com/sicapdebout/