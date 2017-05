L'AFP À THIÈS : Les progressistes de la commune Thiès Ouest approuvent "le travail d'animation" du ministre Alioune Sarr (résolution)

Les militants de la commune de Thiès Ouest de l'Alliance des forces de progrès ont tenu ce samedi 27 mai une assemblée à laquelle ils avaient convié le ministre du commerce et coordinateur départemental du parti. La rencontre a été sanctionnée par une résolution lue par le secrétaire général de la section Thiès Ouest, Alioune Badara Samb.



Ladite résolution s'est d'abord félicitée de la tenue de cette rencontre qui a " permis aux responsables et militants à la base d’échanger sur la vie du parti ainsi que sur la situation politique nationale". Le méga meeting de la coordination régionale de l'AFP à la Promenade des Thiessois s'est aussi invitée dans la résolution. La section de Thiès Ouest s'en félicite et épouse toutes les résolutions qui en sont issues. Mieux, elle invite "’ensemble des sections de la commune à travailler à sa mise en œuvre."



En outre, les progressistes de la commune de Thiès Ouest saluent "le travail important fait par les responsables de la région à tous les niveaux durant ces trois dernières années. Pour eux, c'est ce travail de massification et de renforcement qui a permis à l’AFP de rester debout et de gagner la place de choix qu’elle occupe dans toute la région de Thiès". Loin de dormir sur leurs lauriers, les progressistes de Thiès Ouest appellent à "une réorganisation très rapide la commune de Thiès, suivant les instructions et orientations de la circulaire 29, suite au départ constaté de certains responsables".



La section de Thiès Ouest a par ailleurs encouragé le ministre du Commerce à poursuivre le travail d’animation et de massification qu’il a entrepris depuis plusieurs années.



En conclusion, la section de Thiès Ouest a appelé l’ensemble des militantes et militants de l'Alliance des forces de progrès à retirer leurs cartes nationales d’identité afin d’"assurer une victoire nette à la coalition BBY au niveau des trois départements de la région".