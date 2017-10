Kylian Mbappé est sacré Golden Boy 2017

Que de chemin parcouru ! Il y a un an, Kylian Mbappé était certainement loin d’imaginer ce qui allait lui arriver. Le 23 octobre 2016, le jeune attaquant évoluait avec la réserve et l’équipe professionnelle de l’AS Monaco avec laquelle il comptait 5 apparitions. Et puis tout s’est accéléré pour la pépite du club de la Principauté. Révélation de la Ligue 1, il a démontré ses belles qualités sur la scène européenne en Ligue des Champions (26 buts en 44 matches toutes compétitions confondues avec l’ASM l’an passé). Rapidement, ce surdoué du ballon rond a tapé dans l’œil de Didier Deschamps qui l’a convoqué pour la première fois lors du rassemblement de mars 2017. Régulièrement appelé avec les A (8 capes), Mbappé a aussi fait parler de lui sur le terrain du mercato.

Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City : tous ont tenté leur chance avec le natif de Bondy. Mais c’est finalement au Paris Saint-Germain qu’il a décidé de poursuivre sa carrière devenant le deuxième joueur le plus cher de l’histoire derrière Neymar, pour un montant de 180 millions d’euros (prêt avec option d’achat obligatoire). Joueurs, entraîneurs, clubs : Mbappé a mis tout le monde d’accord en quelques mois. Récemment, il a été nommé parmi les 30 finalistes au Ballon d’Or 2017. Une récompense qu’il avait accueillie avec fierté : « J’ai toujours aimé rêver, mais ça, j’avoue que je ne l’avais pas imaginé. Il s’agit là d’un bond assez extraordinaire. Grâce à mon travail, je suis arrivé très vite tout en haut. À moi de tout faire pour y rester, et, pourquoi pas, de monter plus haut. (...) Faire partie des trente meilleurs joueurs du monde vous fait entrer dans un cercle très fermé. Mais tout va tellement vite dans le football actuel que je sais aussi que l’on peut vite sortir de ce gratin ».

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a été aussi mis à l’honneur puisqu’il a fait partie des trois finalistes pour le titre de Golden Boy 2017 avec Gabriel Jesus (Manchester City) et Ousmane Dembélé (FC Barcelone) . Un titre remis par Tuttosport qui récompense le meilleur joueur de 21 ans ou moins évoluant dans un championnat du Vieux Continent. Ce sont 30 journalistes de plusieurs publications européennes qui ont voté pour élire "le ballon d’Or U21". Et ce lundi, Tuttosport a dévoilé le nom du grand gagnant : « Golden Boy : le roi Mbappé. Il est le vainqueur de 2017 ». Le Parisien a été élu avec 291 votes sur 300 et il termine devant l’autre français Ousmane Dembélé (deuxième) et Gabriel Jesus (troisième). Il s’agit d’un record dans l’histoire de la distinction. Mbappé succède ainsi à Renato Sanches, lauréat en 2016. Espérons pour l’international tricolore, qui succède à Renato Sanches et Anthony Martial, qu’il confirme ses belles promesses.