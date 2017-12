Kwesi Appiah, entraîneur du Ghana : "Le Sénégal et le Nigeria porteront l'espoir du continent africain"

Kwesi Appiah, l'entraîneur des Blacks Stars du Ghana, semble séduit par l'équipe nationale du Sénégal et celle du Nigeria. Si l'on en croit le sélectionneur ghanéen, ces deux nations africaines "porteront l'espoir de tout un continent", lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie.



Bien que sceptique sur l'éventualité de voir un pays africain gagner la Coupe du monde, Appiah est très optimiste pour le Sénégal et Nigeria.

Pour le Mondial 2018, il espère voir ces deux pays dépasser le stade des quarts de finale. "La plupart des pays africains ont eu un bref parcours à la Coupe du monde. Je pense que le Sénégal et le Nigeria peuvent créer la surprise dans la compétition. Il suffit d'avoir un bon mental pour la compétition. Ils peuvent créer la surprise. Le Nigeria va démarrer sa campagne dans le groupe D avec l'Argentine, la Croatie et l'Islande, tandis que le Sénégal va commencer la compétition dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon", a réagi le coach ghanéen sur Vangard News.