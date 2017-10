Koungheul : Une dame de 30 ans se jette dans un puits

A Médinatoul Mounawara, une mère de famille âgée de 30 ans s'est jetée dans un puits dans la nuit du vendredi au samedi. Bigué Thiam a attenté à sa vie, laissant derrière elle 3 enfants et un mari éploré.



Selon les témoignages, la défunte aurait quitté nuitamment son domicile conjugal après avoir laissé sa petite famille dans un profond sommeil pour aller se précipiter dans un puits sombre et rempli de lézards.



Dans l'immédiat, tous les habitants du village de Médinatoul Mounawara, ainsi que les membres de sa famille, ignorent toujours les raisons ayant conduit Bigué Thiam à se donner la mort de façon aussi tragique.



Informés de la situation, les sapeurs pompiers qui se sont dépêchés sur les lieux, ont repêché la dépouille de la défunte avant de la déposer à la morgue du district sanitaire de la zone.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame qui a fini de plonger tous les villageois de Médinatoul Mounawara (Koungheul) dans l'émoi et la consternation.