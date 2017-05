Koungheul : Le responsable communal du Pds Gogne DIOUM rejoint l’Apr suite à l’appel de Soce Diop DIONE (Audio)

Gogne DIOUM, membre du bureau communal des jeunes du Pds, a rejoint l’Alliance pour la République. Il a été accueilli par le responsable politique de l’APR au niveau du departement Madame Soce Diop DIONE par ailleurs Directrice général de l’ACBEP

C’est hier qu’il a officialisé, en presence de Madame Soce Diop DIONNE, ses amis et nombreux autres invités, son adhésion au parti de Macky Sall .

Etant donné que je suis dans l’opposition et que la directrice ACBEP, Madame Soce DIOP, m’a demandé de rejoindre l’Apr, j’ai répondu favorablement à sa requête, a dit Monsieur DIOUM.

Selon luis après négociation avec Madame DIONNE, mes militants et ma famille m’ont demandé d’accompagner et de soutenir le président de la république vers les élections de 2017.





« Nous avons définitivement tourné le dos au Pds. Nous sommes là avec le responsable politiqur Madame Soce Diop pour lui signifié que je suis d’accord pour soutenir le programme du chef de l’Etat Macky Sall dont le plan Sénégal émergent (PSE) »

« Je vais mobiliser dans les prochains jours mes militants et sympathisants pour vous dire que, je suis venu vous soutenir, vous accompagner aux élections de 2017. Donc, je suis derrière ma mère , le responsable Madame Soce Diop DIONNE », a conclu M. DIOUM

Ecoutez la déclaration de Monsieur Gogne DIOUM et Madame Soce DIOP