Koungheul : Lancement d’un mouvement de soutien SOCE-APR-MACKY SALL « SAM », pour renforcer la base politique de Socé Diop DIONE, responsable politique à Koungheul par Sidy Bara DEME

Sidy DEME et ses amis ont procédé, hier, selon un communiqué parvenu à notre rédaction, au lancement officiel dudit mouvement devant une assemblée composée de personnalités politiques de tous bords, de militants de la société civile, de mouvements de jeunesses et de groupements de femmes. En effet, des jeunes de plusieurs localités, ont rehaussé de leur présence à la cérémonie pour soutenir Socé Diop DIONE

L’objectif visé par ledit mouvement est, selon le document, de soutenir la politique de développement du Président Macky Sall à travers le PSE. En effet, nous voulons à travers notre mouvement rendre concret et visible le travail du Président Macky Sall à Koungheul avec l’appui de la lionne du Bambouck Madame Socé Diop Dione et de l’accompagner en vue de lui assurer la majorité aux élections législatives de 2017 et le plébisciter à la Présidentielle de 2019.

Le mouvement « SOCE-APR-MACKY SALL » (SAM), est un ensemble de jeunes dynamiques et conscient que le développement de notre Koungheul passera forcément par la mise sur pied d’une politique forte et responsable. Ceci dit, notre mouvement regorge de potentiels techniques et professionnels : des techniciens supérieurs, des infographes et j’en passe. En effet, nous voulons à travers notre mouvement rendre concret et visible le travail du Président Macky Sall à Koungheul avec l’appui de la lionne du Bambouck Madame Socé Diop Dione.

D’après le président du mouvement Monsieur Sidy DEME : « la dame Socé Diop DIONE responsable politique à Koungheul reste la seule et unique personne qui de part ses gestes de tous les jours montre son envie de faire de Koungheul une ville moderne. Elle ne cesse de poser des actes forts et n’hésite pas à mettre la main à la poche sans compter pour satisfaire sa population ».





« La lionne du Bambouck comme on aime si bien l’appeler, est la marraine de bon nombre de manifestations dans le département de Koungheul et elle répond toujours favorablement quelque soit la nature de celles –ci. Elle est simplement la dame de fer qu’il faut au Président de la république pour mener à bien sa politique de développement à Koungheul. Fort de tout cela, nous avons décidé de la soutenir à travers notre mouvement pour le rayonnement de notre cher Koungheul ». Dixit Monsieur DEME

Les attentes du Mouvement SAM est de Renforcer et massifier la mouvance présidentielle pour une victoire éclatante au soir des élections législatives et présidentielles à venir.Ensemble chers Koungheulois toutes sensibilités confondues, nous vous invitons à venir adhérer massivement à notre mouvement pour rendre Koungheul émergent. Madame Socé Diop Dionne est la personne adaptée pour être le socle du développement de Koungheul.

Construisons ensemble un avenir meilleur à Koungheul avec la lionne du Bambouck madame Socé Diop Dionne.