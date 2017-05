Koungheul /Journées culturelles Lycée Ibrahima BA: La marraine Soce Diop DIONNE et le gouvernement scolaire pactisent au nom d’une cause civique et citoyenne.

« Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous ; demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Cette suggestion du président John Fitzgerald Kennedy, les élèves du Lycée Elhadji Ibrahima BA s’en sont inspirés lors des festivités de leurs journées culturelles du gouvernement scolaire célébrées les 12 et 13 Mai.

Ainsi, sur l’initiative du gouvernement scolaire dudit établissement, les élèves ont organisé, dans le cadre de ces festivités, des activités en plus d’une nuit culturelle animée par le Tambour Major de Koungheul . une conférence était aussi au menu avec le thème: la question palestinienne.

L’objectif visé à travers ces activités est de communier entre élèves et améliorer leur environnement scolaire.

La cérémonie de lancement de ces activités qui a connu une forte mobilisation de la communauté éducative a été présidée par le proviseur du Lycée de Koungheul en présence de la marraine Soce Diop DIONNE, de ses proches collaborateurs, et de plusieurs invités.

Futurs piliers de la nation, ces élèves ont tenu par cette démarche, à joindre l’utile à l’agréable en intégrant des aspects social, économique, culturel et de développement pour rendre un service mérité à leur établissement qu’est le Lycée Ibrahima BA; une institution scolaire qui compte aujourd’hui 1400 élèves.

Le président du gouvernement scolaire du Lycée revient ici, entre autres, sur les différents temps forts de leurs festivités, sur les objectifs de la semaine culturelle , le choix de la marraine Soce Diop DIONNE.

Marraine des journées culturelles, sociales et d’intégration marquant deux jours de fête de fin de l’année du Lycée Elhadji Ibrahima BA, la lionne du Bambouck plus connue sous le nom de Soce Diop DIONNE a magnifié dans son intervention cette haute marque de considération et d’amour que les élèves lui ont manifesté.

Elle a à cet effet remercié ces derniers et réitéré son engagement, en tant que native de Koungheul et responsable politique, de les accompagner dans le cadre de la matérialisation de leurs activités en les offrant des matériels informatiques et une enveloppe d’argent.

La lionne du Bambouck est d’avis qu’aujourd’hui les actes civiques, citoyens d’engagement et de responsabilités posés par les élèves en direction de leur établissement constituent assurément des faits majeurs à l’endroit de leur génération et de leur société.

Et c’est pourquoi leur leader le Président Macky SALL qui soutient inlassablement l’éducation sous diverses manières l’a instruite, déclare t elle, la dame de fer a félicité les élèves du Lycée de Koungheul ; et elle les a aussi encouragés à persévérer dans les études tout en appelant les autres élèves de la localité et des autres établissements à s’inspirer de ce bel exemple.

Du coup, la marraine de ces journées a réaffirmé son engagement à encore cheminer avec eux dans la recherche de solutions dans le sens de contribuer à l’amélioration de leurs conditions d’études.





Et Koungheul , estime la responsable apériste, est heureuse d’avoir une jeunesse responsable très engagée et qui prend son destin en main.

Dans cette interview qui suit, la marraine des journées culturelles, sociales et d’intégration du Lycée El Hadji Ibrahima BA pour l’édition 2017 justifie son choix d’accompagner ses fils et filles et ses frères et sœurs de cette institution scolaire.

Quant au proviseur du Lycée Koungheul , il a dans son discours remercié la marraine Soce Diop Dionne qui, malgré toutes charges, a accepté de venir assister aux festivités marquant la fête de fin de l’année scolaire de cet établissement.

le proviseur a ensuite disséqué sur la pertinence des activités du gouvernement scolaire à qui il a adressé un satisfecit.

Pour rappel la cérémonie de lancement de ces journées a été sanctionnée par une conférence qui était aussi au menu avec le thème: la question palestinienne animé par le brillant professeur Monsieur NDIAYE.