Koumpentoum/Meurtre du coiffeur Jules : Un suspect arrêté et déféré à Tamba.

Lundi dernier, le corps sans vie de Jules avait été retrouvé à l'entrée de la ville de Koumpentoum. La thèse de l'accident avancée au début par la gendarmerie, avait été vite balayée par la famille, qui a tout de suite conclu au meurtre, thèse qui sera confirmée par l'autopsie. Les choses ont toutefois pris une nouvelle tournure. En effet, un suspect a été arrêté aujourd'hui par les hommes en bleu. Il s'agit de Cheikh, un autre coiffeur et ancien collaborateur de ...Jules. Il faut dire que les deux hommes se regardaient en chien de faïence, depuis leur divorce il y a un peu plus de deux ans. Le suspect a été arrêté et déféré au parquet.