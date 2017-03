Koumpentoum : Les Pro Khalifa s'insurgent contre Macky et déclarent la guerre à OTD

Des militants des jeunesses socialistes, des militants du Parti Socialiste du département de Koumpentoum, des différentes formations politiques de l’opposition, de la société civile, se sont retrouvés à Koumpentoum ce dimanche pour dénoncer l’arrestation de leur mentor politique Khalifa Sall. Ces derniers se disent plus qu’engagés à en découdre avec ceux qui ont mis le Maire de Dakar en prison. Aucune démarche" n’est à écarter pour gagner le combat déjà déclenché par le Président Macky Sall et Ousmane Tanor Dieng", disent les camarades de Moustapha Dieng, responsable du département de ces jeunes socialistes. D’ailleurs, Tanor a été l’absent le plus présent de cette rencontre initiée par la coordination des jeunes socialistes, « And Dolél Khalifa (ADK), Khalifa Président(KP), le Mouvement Fal Khalifa Président (MFKP). Par ailleurs, la gestion de ce parti de Senghor a été grandement décriée. Ils soutiennent qu’"OTD a beaucoup manœuvré pour faciliter la démission des cadres PS de la trempe de Djibo Ka, Moustapha Niasse, Souty Touré, Robert Sagna" etc. « Aujourd’hui Tanor est en train de tout faire pour écarter Khalifa qui est le seul présidentiable de cette formation. Il ignore qu’il est en train de lui frayer le chemin du palais», fulminent-t-ils.

« C’est Khalifa qui empêche la mouvance présidentielle de dormir. Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes tous des Khalifa car « Niani bagn na »(le Niani dit NON). Les jeunes dans leur résolution, demandent à Macky Sall de s’occuper de son parti et de laisser le PS régler ses divergences internes.

Selon eux, Macky a battu le record d’emprisonnement d’hommes politiques en l’espace de 2 mois. A ce titre, ils disent à qui veut l’entendre que « Macky est pire que le Président Yahya Jammeh ». Car il a mis en prison Karim Wade, fils de son prédécesseur qu’il libère ensuite pour l’obliger à l’exil. Il est le premier président d’Afrique à mettre le Maire de la capitale du pays en prison. « C’est du jamais vu », soutiennent-ils.

Les participants à la rencontre de souligner que Tanor est le seul responsable de cette situation intolérable à leurs yeux. Dans une résolution sanctionnant la rencontre, les jeunes socialistes de Koumpentoum prévoient une lutte âpre pour obtenir la libération sans conditions du Maire de Dakar.

Toutes les stratégies développées par Kimintang Camara roi du « Niani » pour faire face à l’ennemi, seront mises à profit afin de libérer Khalifa et bouter Macky Sall hors du pouvoir en 2019.