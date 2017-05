Koumpentoum : Le FNCF octroie 50 millions aux GPF du réseau des femmes pour l’émergence.

Ainsi ce sont 44 des 120 groupements de femmes qui se sont partagé cette manne financière « pour des activités de commerce, de maraichage, d’embouche bovine et d’agriculture » a tenu à préciser, Mme FALL l’amazone de Macky dans le département de Koumpentoum. La cérémonie de remise de ces chèques a eu lieu ce Dimanche 28 Mai dans les locaux du conseil départemental. Ce fonds, encadré par le FONGIP et APROVAG, est destiné à « mettre en place une ligne de crédit et un système de financement adapté aux activités des organisations féminines, aider les femmes à développer des activités génératrices de revenus et à renforcer leurs capacités managériales et techniques » avait dit la directrice nationale Mme Aminata SOW. Le taux d’intérêt des prêts n’excède pas 5% et le crédit plafonné à 5 millions F Cfa par projet, ambitionne d’aider et d’accompagner les Femmes «parmi les couches les plus vulnérables». S’adressant à ses sœurs, venues des dix communes du Niani, la coordonatrice départemental du RFEK, également coordinatrice de la cellule départementale du COSEF de Koumpentoum, a dit toute sa satisfaction, mais a tenu à rappeler les objectifs du fonds. Il s’agit, selon elle, à travers cette ligne de crédit de financer vos activités pour vous aider à développer des activités productives et génératrices de revenus, de renforcer, par le biais de la formation, vos capacités managériales des bénéficiaires, de propulser les femmes vers l’entrepreneuriat formel, de contribuer à la lutte contre la féminisation de la pauvreté. Ce n’est donc pas pour faire la fête mais pour travailler » a-t-elle martelé. Elle rappellera également qu’avec « l’appui du réseau régional des femmes on est en train de nous battre pour que les autres groupements, qui n’ont pas encore reçu de financement, soient financés ». Mme Fall assure qu’elle y travaille sans relâche et « bientôt d’autres vont suivre »