Koumpentoum : Le Conseil départemental lance l’élaboration de son Plan Départemental de Développement (PDD)

La loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales a apporté dans le domaine de la décentralisation et du développement local en général, un nouveau dynamisme de pilotage des actions de développement et de responsabilisation avancée de l’élu. Cette nouvelle politique de décentralisation s’appuie sur les équilibres du territoire pour booster le développement économique, social et environnemental, avec comme changements majeurs la communalisation intégrale par l’érection des communautés rurales et des communes d’arrondissement en communes, la suppression de la région en tant que collectivité locale et l’érection du département en collectivité locale.

Ainsi, le département en tant que nouvelle collectivité locale, est considéré comme un cadre homogène représentatif des potentialités historiques, sociologiques et économiques. Il sera une institution locale fédératrice des politiques publiques adressées à la population locale notamment à celle des communes d’un même espace sans remettre en cause le principe de non tutelle entre collectivités territoriales. Aussi, le département n’a-t-il pas compétence pour promouvoir le développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique, de réaliser le plan départemental de développement et organiser l'aménagement du territoire dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des autres collectivités locales. A ce titre, le département peut engager des actions complémentaires à celles de l'Etat et des autres collectivités. C’est pour toutes ces raisons que l’élaboration de document de planification s’avéré nécessaire comme le dispose, à ce titre, l’article 314 du Code général des Collectivités locales : « Le département élabore et exécute son plan départemental de développement (PDD) en articulation avec les stratégies et les politiques nationales ». Consciente des enjeux et de l’importance de ce document de planification de référence, le Conseil Départemental de Koumpentoum a sollicité l’appui technique de l’ARD de Tambacounda a lancé l'élaboration de son plan départemental de Développement (PDD) pour une meilleure politique socio économique, culturelle et environnementale ce 24 octobre 2017 au Conseil départemental.

L’objectif principal est d’aider le département de Koumpentoum à élaborer, sur la base d’une approche participative, un diagnostic détaillé de la localité, d’analyser les difficultés et contraintes qui font obstacle au développement du département, de faire ressortir les opportunités, de dégager les orientations majeures de développement, de proposer des projets de développement et de procéder à la priorisation des activités. La finalité de l’étude est de doter le Conseil départemental d’un plan départemental de développement pour lui permettre d’avoir une vision claire du développement de la collectivité locale. La cérémonie de lancement a été présidée par le préfet du département, M. Demba Touré avec à ses côtés le président du conseil départemental, M. Oumar Sy.