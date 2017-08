Koumpentoum : Le Conseil Départemental équipe le centre de santé d’une radio osseuse d’un montant global de 13 000 000 f CFA

Le Conseil Départemental de Koumpentoum en collaboration avec le Centre de Santé de Koumpentoum vient de résoudre une vieille doléance du secteur de la santé en offrant une radio osseuse pour un montant global de 13 000 000 f CFA au centre de santé du département. Après la réception suivie de l’installation et du démarrage du plateau, une délégation du conseil départemental dirigée par son président Mr Oumar SY en compagnie du 2 ème vice président Mr Mamadou Ndiaye, du SG, Mr Tidiane Tine et de la presse locale, ont effectué une visite guidée par le médecin chef du centre de santé, le Dr Kalidou BA en présence de l'agent en charge de la radio, Mr Daouda Ndong. Le médecin chef a d'abord remercié le Conseil pour l'importance accordée à la santé des populations avant de dire que les patients ne vont plus parcourir 100 km (Koumpentoumt/Tamba) pour faire la radio. Il termine par dire que ce geste du conseil participera à l'augmentation des services offerts par le centre de santé. Le président du Conseil départemental, après avoir remercié les conseillers, s'est réjoui de voir le conseil contribuer à relever le plateau médical du centre de santé à travers cette radio osseuse.

Il réitère son engagement à accompagner le centre de santé pour l'accès de la population aux services de santé de qualité, mais aussi de proximité et à faible coût. En attendant l'inauguration par le Conseil et les autorités administratives.