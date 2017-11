Klopp : "Sadio Mané sera à l'entrainement Jeudi, peu importe ce que cela veut bien dire, on verra bien"

C'est de bonne augure pour la double confrontation Sénégal / Afrique des 10 et 14 novembre prochains. Convoqué par le sélectionneur national, Aliou Cissé, le feu follet des "Lions" reprend les entraînements ce jeudi. L'assurance est faite par Jorgen Klopp, son entraîneur à Liverpool. Le coach des "Reds" faisait face à la presse.



Blessé aux Ischios-jambiers, Sadio Mané était annoncé absent pour six (6) semaines.



Diao Baldé Keïta en grande forme, le retour de Sadio Mané ne pourra que faire des étincelles contre l'Afrique du Sud pour le compte de la 2ème (reprogrammation) et de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. Rappeler qu'en cas de victoire ce 10 novembre, l'équipe du Sénégal va décrocher sa qualification pour le rendez-vous mondial. Ce, après l'épopée 2002 de la bande à El Hadji Diouf.



pressafrik