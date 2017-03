Kim Kardashian devra "subir une chirurgie pour pouvoir tomber enceinte"

Il y a peu, Kim Kardashian révélait qu'elle avait envie d'avoir un troisième enfant, bien que cette nouvelle grossesse puisse être risquée; aujourd'hui, nous apprenons qu'elle envisage donc de passer par la chirurgie pour pouvoir avoir cet enfant naturellement.



En effet, Kim souffre de "placenta accreta", une anomalie placentaire rare mais potentiellement grave qui résulte de la mauvaise position du placenta: celui-ci est placé profondément, jusque dans le myomètre - le muscle utérin -, plutôt que d'être simplement fixé à la muqueuse utérine. Aussi la starlette envisage-t-elle de se faire opérer pour essayer de pouvoir, malgré tout, concevoir naturellement.



"Je dois subir une chirurgie dans mon utérus pour, en quelque sorte, réparer ce trou", a-t-elle expliqué dans un épisode de Keeping Up With The Kardashians. "Ils ont besoin de tout nettoyer, mais il y a évidemment aussi du tissu cicatriciel. Ce serait une grossesse risquée mais je pourrais au moins tomber enceinte", a-t-elle ajouté. "Avoir d'autres enfants sera définitivement mon combat". Kim risquerait en effet de faire une hémorragie au moment de l'accouchement.