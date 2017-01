Kidnapping de l’indien Varma : Confrontation des ravisseurs hier

Les ravisseurs de l’indien Shreekumar Varma ont été confrontés hier par le juge d’instruction du deuxieme cabinet Yakham Lèye. Il s'agit du principal mis en cause, un ressortissant sri-lankais aux initiales N.N qui s’est naturalisé français avant de prendre le nom d'Abdou Aziz. Son épouse, un autre couple sénégalo-nigérien, ainsi que deux autres jeunes sénégalais, un ancien footballeur du jaaraf et B. Nd. Une confrontation qui boucle l’instruction de cette affaire avant le réquisitoire définitif du procureur. Aucune demande de liberté provisoire n’a été pour le moment formulée indique « l’As ».