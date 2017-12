Khoureychi Niass : " Seul le parlement européen peut aider à résoudre le conflit israélo-palestinien et non les américains. "

Un État Palestinien libre et et indépendant est bien possible. C'est du moins l'avis du parlementaire Khoureychi Niass. Le député estime que seul le parlement européen peut aider à la réalisation de cette conviction et non les État Unis.