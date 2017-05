Khossanto-Sabodala : " Ce que j'ai vu ici est inadmissible. C'est une injustice sociale! " Alioune B. Cissé, Médiateur de la République.

Le médiateur Mr. Alioune Badara Cissé était en tournée dans la région aurifère de Kédougou. Dans les communes de Khossanto et de Sabodala, où il s'est rendu le jeudi 11, les populations ont, pendant plus de quatre tours d’horloge, dit tout ce qu'elles avaient sur le cœur, sans gants et parfois avec une violence extrême. "Je vous ai compris." Leur a dit Mr. Cissé et d'ajouter" ce que j'ai vu ici est inadmissible et inacceptable. Ce que j'ai vu ici c'est de l'injustice sociale qui risque de développer un sentiment de non appartenance à son propre pays!" Et Mr. Cissé de tirer la sonnette d'alarme : " toutes les rebellions au monde sont nées comme ça."

À Khossanto, le médiateur de la République s'est rendu au domicile du chef de village qui, on s'en souvient, avait été totalement réduit en cendres par les gendarmes qui ripostaient à une manifestation des jeunes qui avaient perdu un des leurs assassiné par un douanier. Sur place, les notables ont dit au médiateur qu'ils n'ont plus confiance en l'Etat du Sénégal " qui ne les respecte pas et qui n'a rien fait pour compenser et indemniser la famille qui a tout perdu." Très touché par ce qu'il a vu, le médiateur de la République, a dit ne pas comprendre "l'inaction de l'Etat". Il a promis d'en "parler personnellement au chef de l'Etat." Il remettra une enveloppe de 100 000 F CFA en guise de soutien à la famille du chef de village. Il en repartira le cœur totalement meurtri.