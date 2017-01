Khalifa Sall sur l'affaire Bamba Fall et Cie : « Chercher à neutraliser est vain et inutile »

Le maire de Dakar sort enfin de son mutisme et se prononce sur l’arrestation du maire de la Médina Bamba Fall et Cie. Khalifa sall loin de faire des révélations dit se baser sur des faits pour dénoncer les prisonniers politiques ou autres otages politiques. Pour Khalifa Sall, on n’arrête pas une dynamique en marche et la politique devrait être une affaire de gentlemen et non un ring avec des méthodes peu orthodoxes pour contrer un adversaire.