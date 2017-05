Khalifa Sall “isolé” : Barthélémy Dias accuse le Doyen des juges et Macky Sall

Présent au point de presse des leaders de Taxawu Sénégal motivé par les restrictions des visites du maire de Dakar, Barthélémy Dias a encore déversé sa bile sur le régime de Macky Sall. Mais ses premières flèches assassines, le maire de Mermoz Sacré cœur les a décochées contre le Doyen des juges d’instruction. “C’est une violation flagrante des droits d’un détenu d’abord, je rappelle que le maire de Dakar n’est ni jugé surtout pas condamné. A ce titre, le Doyen des juges est très mal placé pour se permettre de restreindre ses visites. Je rappelle qu’il n’y a aucun article dans le code pénal qui peut justifier la posture du doyen des juges mais vous comprendrez bien sûr que le doyen des juges est au garde à vous”, a asséné le jeune maire socialiste.



Tout en précisant qu'il parle en connaissance de cause puisqu’étant un “ancien otage politique”, Barthélémy Dias s’en est vertement pris à Macky Sall qui, à son avis, est dans une logique de “vouloir saper le moral du maire de Dakar et éventuellement déstabiliser les troupes”. Mais pour lui, Khalifa Sall est “un homme assez fort mentalement”. “Un homme conscient, qui n’a rien à se reprocher et qui fait la fierté de tout un peuple”; se félicite Barthélémy Dias.



Le lieutenant de Khalifa Sall de réitérer que Macky Sall a ouvert l’ère des règlements de comptes. “Mais nous lui réglerons son compte”, promet il. “Nous allons faire de Macky Sall un exemple pour que demain tout homme politique qui arrive au pouvoir sache qu’il n’a pas le monopole de la bêtise et la foutaise en mode de gestion”, a t il martelé.