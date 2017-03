Khalifa Sall et son DAF convoqués à la même heure ce vendredi : Une confrontation en vue

Pour l'instruction de l'affaire de la caisse d'avance, le Doyen des juges a déjà établi son agenda et réclame au parquet tous les éléments qui ne lui sont pas encore parvenus. En attendant, Khalifa Sall et compagnie seront auditionnés ce jeudi et vendredi, sur la gestion des fonds de la Mairie de Dakar. L'édile et son Directeur administratif et financier (Daf), Mbaye Touré étant convoqués ce vendredi à 10 heures, par le Doyen des juges, une confrontation pourrait avoir lieu.



L'on apprend que le Maire et son DAF seront entendus, séparément d'abord, par le juge, qui a prévu une confrontation. Un tête-à-tête qui se déroulera à l’abri de tous les regards, mais qui va certainement éclairer le juge sur de supposés collusions entre les deux mis en cause. La caisse d'avance sera à n’en pas douter au cœur de l’audition de vendredi, lors de laquelle le Maire de Dakar sera appelé à se prononcer sur les factures émises par le Gie Keur Tabbar, dont la large diffusion dans la presse a fait douter certains du bien-fondé de ce document. L’édile aura donc à cœur de répondre sur les accusations retenues à son encontre par le procureur.