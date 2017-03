Khalifa Sall et 5 de ses collaborateurs écroués à Rebeuss : Comment Mamadou Bocoum et Ibrahima Touré ont échappé au mandat de dépôt

Khalifa Ababacar Sall et cinq de ses collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt et envoyés à Rebeuss. Il s’agit de Mbaye Touré, (Directeur administratif et financier), Yatma Diaw, (Chef de la division financière et comptable), Amadou Moctar Diop, (coordinateur de l’inspection générale des services municipaux), Yaya Bodian, (Chef du bureau et du budget) et enfin Fatou Traoré (Assistante du Directeur administratif et financier). Plus chanceux Mamadou Oumar Bocoum et Ibrahima Touré, les deux anciens percepteurs ont eux été placés sous contrôle judiciaire, après leur inculpation pour association de malfaiteurs, complicité de détournement de deniers publics et complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics. Le juge n’a pas donc suivi le réquisitoire introductif du parquet concernant ces deux derniers. Ce dernier avait requis le mandat de dépôt contre tous les inculpés. Selon Me Ciré Clédor Ly même, c’est leurs appartenances politiques qui les auraient tirés d’affaire.