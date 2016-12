Khalifa Sall en tournée : Le Sen du PS demande l’arrêt de cette démarche « camaradicide »

Pour élargir sa base, le maire de Dakar a initié depuis quelques jours une tournée politique nationale. Histoire selon « EnQuête » de rallier le maximum de socialistes à sa cause. Et de dissiper par la même occasion les doutes sur son ambition présidentielle. Au sortir de leur secrétariat exécutif, le porte parole du parti Abdoulaye Willane n’utilise pas la langue de bois pour fustiger cette démarche. Il estime que le maire de Dakar travaille pour son propre compte. Le maire de Kaffrine selon « l’as » a demandé aussi à Khalifa et Cie de mettre un terme à cette démarche « camaradicide »