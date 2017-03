Khalifa Sall a payé sa participation et sa lâcheté au congrès sans débat de Juin 2014! (Par Tahirou Sarr)

Quand l'honorable Aïssata Tall Sall appelait pour un congrès de renouvellement du secrétariat du parti socialiste, Khalifa Sall n'a pas saisi le boulevard que lui ouvrait Aïssata Tall Sall pour prendre son courage à deux mains et prendre le parti. Il a préféré comploter avec Ousmane Tanor Dieng qui voulait toujours rester dans ce post malgré ses échecs interminables. Finalement s'est tenu un congrès de précipitation pour humilier et ridiculiser et liquider Aïssata Tall Sall.



Maintenant Ousmane Tanor Dieng à son tour avec le président Macky Sall et sa justice ont comploté contre un Khalifa Sall qui ne s'affirme pas, un Khalifa Sall laxiste et pas du tout courageux. Voilà un homme politique qui pense que c'est les fantassins qui doivent le rendre président mais lui non il doit juste porter ses boubous blancs et jouer les victimes. C'est pas stratégique en politique, on t'écrase.



Illégalement emprisonné oui il l'est, mais faut dire qu'il a cherché. En politique quand on est un leader et que des militants et sympathisants misent sur toi, tu te dois de montrer tes ambitions et prendre tes responsabilités. Te battre pour accaparer le parti ou en être exclu ou le quitter et créer son propre parti ou mouvement. Khalifa Sall, on aura beau compâtir sur ce qui lui arrive mais il est le responsable premier de tous ses déboires judiciaires. Il a sacrifié Aïssata Tall Sall en faveur d'Ousmane Tanor Dieng, maintenant ce dernier l'a sacrifié en faveur du président Macky Sall.



Toute l'opinion est d'accord que c'est un dossier purement et simplement politique. Mais si ce dossier a fini ainsi, partisans et sympathisants pro Khalifa Sall, acceptez de votre leader un manque de courage, d'irresponsabilité et de lâcheté depuis le fameux congrès de Juin 2014.



Pour les quelques "tidianes" qui prennent Khalifa Sall comme leader et futur président juste parce que dit-on, est homonyme de Serigne Babacar Sy (rta), c'est votre droit. Mais soyez plus réfléchis et moins fanatiques svp. Il y va de la paix sociale du pays. Et la personne de Khalifa Sall est insignifiante face à la paix et stabilité de notre cher Sénégal.



Tahirou Sarr

Conseiller et Analyste politique