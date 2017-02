Khalifa Sall/Farés : Liaisons dangereuses ?

Les autorités policières devraient aussi s’intéresser aux liaisons entre Khalifa Sall et la famille Farés, particulièrement le nommé Mohamed dit ‘’Momo’’. La mairie de Dakar avait lancé avec les Farés le programme « Lait à l’école » dont on se demande encore la pertinence.

Jusqu’à présent, personne ne sait combien a été investi dans ce programme ni les modalités de ce contrat passé sans le moindre appel d’offres. Qui plus, il est reconnu que Khalifa Sall est un ami intime de ‘’Momo’’ dont l’épouse, Sana, travaille à la...Fondation Servir le Sénégal. Tout un programme !