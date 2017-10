Keur Mbaye Fall : Des quartiers confrontés depuis 4 jours au "calvaire" d’une pénurie d’eau (habitant)

Plusieurs quartiers de Keur Mbaye Fall, dont Médina Gare Mbao, dans la grande banlieue dakaroise, font face une pénurie d’eau qui dure depuis quatre jours, a indiqué à l’APS un résident qui estime que la gravité de la situation nécessite que des "mesures" concrètes soient prises par les autorités compétentes pour mettre fin au "calvaire" des populations concernées.



"Les gens vivent le calvaire" et se rabattent sur certains de leurs parents habitant d’autres d’autres quartiers et communes de Dakar pour s’approvisionner en eau potable, témoigne Alpha Sylla, un entraîneur et inspecteur principal de la Jeunesse et des Sports résidant dans la zone.



Sur les causes de cette pénurie, il a dit que selon les explications de la Sénégalaise des eaux (SDE), un conduit d’eau "cassé quelque part" serait à l’origine de cette situation qui perdure depuis 2 à 4 jours dans des quartiers comme "Cité assurances", "rue 10", "Dadou Salam", "cité Université", Toll-Dias, entre autres quartiers de Keur Mbaye Mbaye Fall.



Depuis, la plupart des résidents de ces quartiers sont confrontées à "un calvaire" et se rabattent ’’sur des sources d’eau traditionnelles dont la salubrité douteuse n’est pas sans conséquence sur la santé’’, a indiqué M. Sylla.



"C’est une situation grave", qui désoriente les populations et les plonge dans l’embarras, témoigne ce résident de Keur Mbaye Fall, selon lequel plusieurs écoliers, par exemple, n’ont pu aller en cours ce mardi en raison de cette pénurie d’eau.



’’Dans d’autres contextes, pour peu, on déclencherait un plan ORSEC pour venir en aide aux populations’’, estime Alpha Sylla, qui réclame, au nom des populations concernées, que des citernes soient mises à la dispositions des quartiers touchés, au moins dans des lieux comme les mosquées.