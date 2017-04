Kédougou : Un opérateur économique délesté de 38 millions par des braqueurs

Selon des informations obtenues par Dakaractu, les hommes armés ont surgi lorsqu’ils ont aperçu la voiture qui transportait les recouvreurs et sans tarder, ils ont visé un pneu, le radiateur puis la batterie du véhicule. De quoi dissuader les employés de l’opérateur économique Seydou Sall à tenter quoi que ce soit d’autre que de se soumettre.



Immobilisés, les deux agents recouvreurs se verront sommer par les braqueurs de leur remettre leur pactole estimé à 38 millions de francs FCFA. Leur forfait commis, les malfaiteurs prennent la fuite et disparaissent dans la nature.



Alertée, la brigade de gendarmerie de Saraya n’a fait que constater les dégâts, nous informe notre source qui déplore le fait que les gendarmes ne se soient pas de suite mis aux trousses des braqueurs.



Seydou Sall dont les agents recouvreurs ont été détroussés, soupçonne des complicités puisque les assaillants savaient quand attaquer, comment et quoi emporter.



Notre source de faire remarquer que c’est la troisième attaque perpétrée sur le même axe cette semaine. C’est dire que l’insécurité a encore de beaux jours à Kédougou.