Kédougou : Les jeunes de Khossanto boycottent la semaine régionale de la jeunesse.

Initialement prévue à Khossanto, la semaine régionale de la jeunesse se tiendra finalement à Kédougou. Cette décision de dernière minute " a causé une grande déception chez les jeunes de Khossanto, qui avaient favorablement accueilli le choix porté sur leur commune", a dit le président du Conseil communal de la jeunesse de Khossanto. Pour le président des jeunes de l'arrondissement de Sabodala, par ailleurs vice-président du Conseil communal de la jeunesse de Khossanto, M. Ibrahima Moussa Cissokho, " c'est dommage. On était prêt. On a fait beaucoup de dépenses. On a mobilisé toute la population et tout était prêt! "

Conséquence de ce changement de dernière minute "les jeunes de Khossanto n'iront pas à Kédougou" a dit M. Cissokho.

Les motifs invoqués de ce changement "ne sont pas fondés" selon les jeunes de Khossanto joints au téléphone. Selon eux, "c'est le gouverneur de région qui a dit qu'il y a un problème de sécurité à Khossanto. Or, s'il y a de l'insécurité à Khossanto c'est à lui de le corriger." La semaine de la jeunesse qui doit démarrer le Mardi 28 se fera donc sans les jeunes de Khossanto. Une occasion ratée pour réconcillier cette jeunesse avec elle-même et avec son administration, dont les relations sont mal au point depuis l'assassinat du jeune Yamadou Sagna.