Kédougou : Le jeune Moussa Cissokho a été enterré ce matin dans son village, sa mère toujours inconsolable.

C'est une foule immense qui a accompagné le jeune Moussa Cissokho à sa dernière demeure. Ils sont venus des quatre coins de la commune et des communes voisines, pour apporter leurs soutiens la famille et aux populations de Sabodala. Aux côtés de l'autorité administrative, le maire de la commune de Sabodala, M. Mamadou Cissokho et les représentants de la SGO ont tenu à manifester leur solidarité à la famille éplorée et à toute la population du Sirimana, du Beledougou et du Dantila. La mère du jeune Moussa, Kegne Keïta, elle est toujours inconsolable. Elle qui avait des soucis de santé aurait rechuté. Une chose est sûre, elle aura besoin d'un accompagnement pour essayer de surmonter l'insurmontable. Pour rappel, le jeune Moussa Cissokho est mort par accident hier matin à l'usine de la SGO de Sabodala.