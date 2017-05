Karim Xrum Xax ne rejoindra pas l'Imam Alioune Ndao

Le mouvement Nittu Deug dirigé par le rappeur et animateur de radio Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax a tenté de tenir un point de presse à la place de la Nation plus connue sous le nom de Place de l'Obélisque le 04 mai dernier. Les conditions de détention de l'Imam Alioune Ndao devait être abordées. Mais la police n'a pas laissé faire sous le prétexte que le rappeur et les siens n'avaient pas l'autorisation de dérouler une telle activité. Pis, il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt.

Karim Xrum Xax a comparu hier devant le tribunal d'instance de Dakar pour le délit de participation à un rassemblement non autorisé. Revenant sur les faits qui lui ont valu son arrestation, l’activiste fera savoir qu'il n'a pas voulu aller à l'encontre de la loi. À l'en croire, c'est suite à une émission qu'il a animé à Top fm qu'il a reçu un appel du frère de l'Imam Alioune Badara Ndao qui l'a mis dans le secret de l’état de santé préoccupant de ce dernier. Dès lors, il s'est senti investi de la mission d'aller au chevet du mis en cause pour terrorisme présumé.

Sur les motifs de son arrestation, il a affirmé n'avoir pas été désigné pour déposer une demande d'autorisation. Mais ces arguments n'ont pas convaincu le représentant du parquet qui a requis trois mois avec sursis contre le rappeur. Le verdict sera connu ce vendredi. Mais il est presque sûr qu'il ne rejoindra pas l'Imam Alioune Ndao.